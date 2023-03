A legjobb filmsorozat, amit valaha láttam, a kertemben és a környékén zajlik épp most. Az élet és a tavasz írja a forgatókönyvet, kedves szomszédaim s a nemrég a közelbe költöző fiatal családok a főszereplők. Nem kell mást tenni, mint kiülni a kertbe és nézni a vetítést.

Kamaszfiút buzdít az apja, hogy az ősszel felszántott kertet rotálja fel a vetés alá. A fiú lelkes. Nekigyürkőzik a feladatnak, és nem adja fel akkor sem, amikor bukdácsolását látva apja leváltaná. Nincs okostelefon, se laptop, csak a szabad ég, a föld, a levegő a szabadban és emberek, akik szeretnek együtt lenni.

A másik kertet megszállta az egész család. Nagyszülők, gyerekek, unokák hada sürög-forog. Eltüntetik a tél nyomait, gyomlálnak, vetnek, sokat nevetnek. Az első bográcsban készülő étel illatát is érzem. Elfoglalt, sokat dolgozó szomszédom is nekiáll előkészíteni kis kertjét. Zúg a rotakapa, de nem zavar. Ideje van a kertművelés előkészítésének, s ha ebben egyre többen leljük örömünket, s tekintjük értelmes, jó kihívásnak, akkor hajrá, Magyarország!

Örülök minden talpalatnyi megművelt földnek, és annak is, ami idén parlagon maradt, mert tavaly meghalt a gazdája. Bízom abban, hogy hamarosan fontos lesz valakinek, aki értéket, örömöt talál majd a kertészkedésben, s mindezt képes lesz megosztani másokkal is. Sokat olvastam, olvasok most is, de a kertnél nagyobb tanítót máig se találtam.



Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock