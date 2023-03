Civil kezdeményezésre tart az aláírásgyűjtés a népszavazás érdekében Egerben. Számomra azért az ciki, hogy előbb értesültem a hozzá köthető fenntartásokról és botrányokról, mint hogy a kérdés tartalmát megismertem volna. Előbb az egyik ellenzéki párt közösségi felületein terjedő felhívása keltett figyelmet, később a helyi közgyűlési kormánypárti frakció azon óhaja, hogy a politikai pártok tartsák magukat távol attól, hogy saját érdekeik szolgálatába állítsák a civilek akcióját. Aztán, újabb fordulatként az a hír robbant, hogy valaki bántalmazta az aláírásgyűjtőket. Reagáltak is az adott párt országos elnökségének nagyjai egy „nem ülünk fel a provokációnak” mondattal.

Mi is a baj ezzel az egész szavazósdival? Rövid meghatározása szerint a „népszavazás a választópolgárok akaratának érvényesítése, a demokráciának közvetlen eszköze és a hatalomgyakorlás általános és „legerősebb” formája. A közhatalom önkényével szemben betölti a fékek és az ellensúlyok legjelentősebb szerepét.” Ehhez képest, amit szeretett városomban a kezdeményezők el szeretnének döntetni a lakossággal, az bizony – akárhonnan is nézzük – egy szakmai probléma. Sért persze érdekeket is az elkerülő út leendő nyomvonala, de a település lakosságának csupán a töredékéét. Persze, hogy haragos, akinek a kertje alatt húz majd el a forgalom, s szeretné azt más helyen tudni. De ez sem indokolja azt, hogy egy olyan komoly intézményt, mint a helyi népszavazást hívják segítségül. A pártoknak pedig végképp nincs helyük ebben a történetben.

Kiemelt képünk illusztráció, Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap