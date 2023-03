Emberölés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy 15 éves emődi lánnyal szemben. A gyanúsított 2023. február 24-én 19 óra előtt családi házuk udvarán egy életképes újszülöttnek adott életet. A kislányt azonban az anya ellátatlanul otthagyta a szomszéd kertjében.

Ez volt az egyik első hír, amit pár napja olvastam a szomszédos megyében történt tragériáról. Szívenütött minden szava. Nem csak azért, mert vannak gyerekeim, három is, hanem mert 15 éves lányom is van éppen. Emberöléssel vádolják... Forgott bennen a terminus technikus, és nem tágított a gondolat, hogy vajon egyedül ő, ez az ismeretlen borsodi kamasz lány a bűnös annak a babának a halálában? Forgott a gondolat azért is, mert a közösségi média kommentelői csak a lányt szidalmazták.

Mivel kellene vádolnunk a szűkebb, a tágabb környezetét, mindannyiunkat, akik ebben az országban élünk? Nincs-e felelőssége kicsit mindannyiunknak abban, hogy ez a tinilány olyan kilátástalan helyzetbe került, amelyben talán igazán fel sem fogta mit tesz, mi történik vele? Kinek a felelőssége, hogy tán esélye sem volt egy olyan életre, amiben megtanulhat sok mindent, de leginkább azt, hogy ha bajba kerül, kitől, kiktől kérhet segítséget?

Mert azt azért nem hiszem — bár a világon semmit nem tudok a lányról —, hogy velejéig gonoszként született, aki saját testét is veszélyeztetve ölni akart. Valószínűleg ő is csak egy azok közül a lányok közül, akiknek már születésükkor eldől: esélytelenek egy jobb életre, amiben sorsukat is irányíthatják. Vajon lesznek-e akik a lányt mocskoló kommenteken túllátnak? Azt hiszem, ha majd ők, a zsigeri szidalmazás helyett az okot keresők, a tenni akarók lesznek többen, akkor talán lesz egy pici esély arra, hogy ilyen tragédiákról kevesebb hír számolhasson be.