A munkavédelem fontosságára hívták fel a figyelmet Egerben Az egri nyílt napon az áldozatokról is megemlékeztek, elhangzott, hogy tavaly két halálos baleset történt Heves megyében munkavégzés közben. A megelőzés azért is fontos, mert tragédiából egyetlen eset is sok lenne...