PÉNTEK

Felsőtárkány: Ismét megrendezik a Baba-Mama Klubot, amely nagyjából a Faluház megnyitásával egy időben jött létre, így 2023-ban már több mint tíz éve működik. A klub fő célja, hogy a településen élő legifjabb gyerekeknek és szüleiknek találkozási lehetőséget és tartalmas programokat kínáljon. Kezdés 17 órától.

Szilvásvárad: Fedettpályás Díjugrató Döntőt rendeznek pénteken a településen. A verseny helyszíne a szilvásváradi Lipicai Lovasközpont lesz, kezdés délelőtt 9 órától.

SZOMBAT

Eger: A Hooligans. Az együttes egész évben turnézik az ország különböző pontjain, és most a hevesi vármegyeszékhelyre is ellátogatnak. A koncert helyszíne Eger újonnan nyitott szórakozóhelye, a Broadway Monkey lesz. Ugyancsak szombaton, egy másik ismert együttes, a domoszlói Road zenekar is várja a rajongókat a Broadway Monkeyban.

Noszvaj: Havi egy vagy két alkalommal különleges borvacsorákra várják a vendégeket a noszvaji Magtár Fogadóban, az adott hónap jeles napjaihoz kapcsolódóan. Az ételeket Bucsek András és csapata készíti. Ezúttal március 25-én lesz lehetőség finomabbnál finomabb ételek és borok kóstolására.

Hatvan: A VOKE Vasutas Egyesület Liszt Ferenc Művelődési Házban március 25-én, szombaton lesz látható Gregor Bernadett előadása Karády Katalin tiszteletére Jó a rosszat elfeledni címmel. Az este fél 7-kor kezdődő – 16 éves kortól ajánlott – programban zongorán Hegedűs Szabolcs működik közre.

Felsőtárkány: Szombatig lehet jelentkezni a felsőtárkányi tavasz köszöntő gyalogtúrára, amely a Bükkben az Imó-kő időszakos forráshoz vezet. A forrás akkor aktív, amikor a Bükk elegendő csapadékot szívott magába, hogy életre keltse a fennsík déli peremén működő vízsugarat - ami az év nagy részében vagy egészében inaktív. A túrát április 7-én tartják, a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete és Hauer Tamás Péter túravezető szervezi. Érdeklődni nála, a [email protected] címen lehet. Az útvonal: Répáshuta - Katalin-völgy - Pazsag-turistaház - Szomjuhozó - Tamás-kúti tanösvény - Lök-völgy - Imó-kő - Kis-Lambot-lápa - Barta-lyuk-hegyese 547 m - Kis-Gyapjú-orom - Kurta-orom - Lök-bérc - Bujdosó-kő 469 m - Nagy-orom - Felsőtárkány. A táv 18,4 kilométer, nagyjából 300 méteres szintkülönbséggel. Az időszakos források működésétől függően a túra útvonala módosulhat. Erről a leírás szerint tájékoztatják a résztvevőket. Ha ez a forrás nem is működne, a Katalin-völgy, a Lök-völgy és a Lök-bérc szépségével kárpótolja az érdeklődőket.

Visonta: A Mátra Veteránjármű Egyesület Gyöngyös szervezésében megrendezett veterán jármű és alkatrész börzék az eddigi OBI parkolóból a visontai sportpályára költöznek, Gyöngyöstől mindössze 10 kilométerre. A szervezők továbbra is minden érdeklődőt szeretettel várnak.

VASÁRNAP

Mátra: A Mátrában ezernyi csodálatos helyen barangolhatunk, délelőtt pedig igazi kincsvadászaton is részt vehetünk a Mátra Ásvány szervezésében. A résztvevők több olyan helyszínt keresnek fel, ahol a föld felszínén a talaj bolygatása nélkül is lehet hegyikristályokat találni. Azokat, akik csatlakozni szeretnének a kincsvadászokhoz, a fallóskúti nagy parkolóban (Pásztói út – Somhegy u. kereszteződés), 10 órakor várják. Innen autóval megy tovább a csapat a gyűjtőhelyre. A túrát minden időjárási körülmény között megtartják.

Gyöngyös: A Mátra Múzeumban ezen a héten a Víz világnapja alkalmából várják szeretettel az érdeklődőket délelőtt 10 órától. A programok és látványosságok között egyebek mellett vízi élőlények, játékok és élő állatok kapnak majd szerepet.

Bükk: A Bükki VM SE nyílt túrát szervez a Garadna vá. – Szövetség-forrás – Hajtűkanyar – Sebesvíz panzió – Kühne emlék – Jávorkút – Kecskeláb-rét – Sugaró – Szarvas-kút – Hollóstető – Hollós-völgyi elágazás – Bükkszentkereszt 17 kilométeres útvonalon. Találkozó Egerben, az autóbusz-pályaudvaron 8 óra 20 perckor.