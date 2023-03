Legutóbbi podcast adásunkban a siroki Lendér Norberttel beszélgettünk a Párizs utcái alatt húzódó rejtélyes világról.

Norbert és egri barátai – Leskó József, Kelemen Attila, Hiti Péter – franciaországi katakombákat fedeznek fel kalandvágyból.

Lendér Norbertet először egy filmben látott részleteket a párizsi alagútrendszerből, így találta ki, hogy ők is kimenjenek a barátaival. Már többször is nekivágtak a felfedezésnek, s úgy tervezik, még visszatérnek.

– Mielőtt kimentünk, körülbelül három hónapig készültem az útra. Bár néztem videókat is, de igazából nem tudtuk előre, hogy mire számíthatunk. Volt egy vasúthálózat Párizs alatt, ami már megszűnt, ennek a képét használtuk fel az út megtervezéséhez, de még a térkép ellenére is nehezen találtuk meg, hogy hol juthatunk be. Nagyjából öt órába telt a helyszínen, mire meglett, hogy melyik a legmegfelelőbb bejárat, és még ott is egy körülbelül negyven centis részen kellett átmásznunk – mesélte Lendér Norbert, aki hozzátette, úgy kell elképzelni azt a helyet, mint egy labirintus hálózatot. Sok terem víz alatt van, nem egyszerű lent kiigazodni.

Eleinte nem volt tökéletes térképük, de találkoztak másokkal is a föld alatt, akik segítettek nekik, így a következő útjukra már digitális térképpel indultak el, így könnyebben tudtak tájékozódni. Nem csak kihívásokat, veszélyeket is tartogat egy ilyen felfedezés. A biztonságuk érdekében mindig írnak egy üzenetet, ha elindulnak a föld mélye felé, hogy legyen, aki tudja, merre vannak, s ha nem jelentkeznének, tudjon helyettük segítséget kérni, hiszen odalenn térerő sincs, nem tudják tartani a kapcsolatot a külvilággal.

– Már öt-hat órája mentünk lefelé, körülbelül negyven méter mélyen járhattunk, amikor egyszer csak kántálásra lettünk figyelmesek. Szektások is voltak lenn, furcsa zenéket hallgattak. Négyünk közül ketten közelebbről is meg akartuk őket nézni, de mire odaértünk, pont eltűntek, a pókhálószerű rendszerben könnyen szem elől lehet téveszteni egymást. A beomlott részek és a víz alatti területek veszélyesek lehetnek. Megdöbbentő dolgokkal is találkoztunk, az első utunkon például belebotlottunk egy tíz év körüli kisgyerekbe, aki egyedül kószált lenn, franciául köszönt és ment is tovább, aztán sátánista termekre is bukkantunk – részletezte.

Ezekben a termekben totemoszlopok és kos fejek voltak, illetve láttak áldozati oltárt is. Emberi koponyákat is találtak Párizs utcái alatt, s volt, ahol hatalmas halmokban álltak a csontok. Lendér Norbert nyomozásai szerint ezek csontok a XVII. és XVIII. századból valók, oda hordták le a pestisben meghalt embereket, mert a temetők addigra már megteltek. Úgy tudja, világháborús holttesteket is tároltak lenn, s összesen körülbelül hatmillió ember maradványai lehetnek ott.

– Több emberrel is találkoztunk, volt, aki barátságos volt, s volt, aki ellenszenvesen viselkedett. Volt például egy négy tagból álló társaság, akik úgy tűnt, illuminált állapotban voltak. Nem tűntek kedvesnek, ezért inkább odébb álltunk. Előfordul, hogy discokat tartanak lent, bulizó emberekkel is találkoztunk, de azt tudni kell, hogy több órás út vezet le odáig, tehát aki ilyen partihoz szeretne csatlakozni, annak nagy utat kell megtennie – mesélte el portálunknak a felfedező, aki megjegyezte, hogy rengetek fotót is videót készítettek lent, és ha egyszer majd lesz unokája, megmutatja ezeket a felvételeket neki, s elmeséli, milyen kalandokban volt része. Emellett a közösségi médiában is tervezik majd megosztani ezeket.

A felfedező úgy tervezi, visszatérnek még barátaival Párizs utcái alá

Forrás: Lendér Norbert

A leghosszabb idő, amit lent töltött eddig Lendér Norbert, az 16 óra volt, és útjai során a katakombáknak körülbelül még csak a negyedét járta be, ezért úgy tervezi, visszatérnek még barátaival, hogy jobban felfedezzék a Párizs utcái alatt húzódó világot. Attól sem riadnak vissza, hogy falakat bontsanak le a föld mélyén, hogy eddig ismeretlen termekbe is bejussanak. Ez az jelenti, hogy lent kell aludniuk, hiszen több napot venne igénybe egy ilyen feladat megvalósítása.

A katakombák után Párizstól egy órányi útra egy világháborús bunkerben is jártak, ahol még éles lőszert is találtak.

Egyelőre a felfedezés még csak hobbi Lendér Norbert életében, aki a hétköznapokon a fuvarozó cégében dolgozik, de nem tartja elképzelhetetlennek, hogy később akár komolyabban is foglalkozik majd ezzel. Hamarosan megszületik a gyermekük, így egy időre most lehet, hogy kevesebbet jár majd kalandozni, de mindenképp folytatni szeretné, úgy gondolja, még 80 évesen is a világot járja majd.

Barátaival úgy tervezik, nem csak Franciaországba térnek vissza, szeretnének eljutni például Egyiptomba, ahol kevésbé ismert piramisokat terveznek felfedezni, és Kazahsztán is a céljaik között szerepel.