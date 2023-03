– Vendégeink Izlandról (Reykholt), Görögországból (Thessaloniki) és Olaszországból (Milazzo) érkezett pedagógusok voltak. A mobiliás központi témája a zene és a tánc volt. A tanárok elméleti és gyakorlati képzésen vettek részt két sajátos magyar zene- és táncpedagógiai módszerrel kapcsolatban (Kodály- és Táncház-módszer) A Web. 2.0 eszközökkel kapcsolatos műhelymunka során kollégáink tartottak bemutatót új, innovatív pedagógiai módszerekről, mint például a Quizlet, a Webquest, a Kahoot és a Canva alkalmazások – tájékoztatta lapunkat az iskola.

Külföldi vendégeik egy a magyar hagyományokat felsorakoztató múzeumpedagógiai program keretében kiránduláson vettek részt Noszvajon, ahol a barlanglakások mellett ellátogattak a De la Motte kastélyba és népi hangszeres bemutatón vettek részt a helyi református templomban.

– Budapesten ellátogattak a Magyar Zene Házába, ahol kipróbálhatták a világon egyedülálló HANGDÓM-ot. Városnézés keretében megtekintették a Hősök terét és az Andrássy utat (útba ejtve Kodály lakóházát), mely 2002 óta világörökségi helyszín. Utaztak a Millenniumra készült kisföldalattin, látták az Operaházat és tradicionális magyar édességeket kóstoltak. Órákat is látogattak, melynek során elsajátították, hogyan lehet a szellemi kulturális örökséget az újonnan tanult módszerekkel közvetíteni. Vendégeink órákat is tartottak 6-7. évfolyamon, ahol a magyar diákokat megismertették saját országuk zenéjével, jellemző hangszereikkel és néptáncaikkal. A program részét képezték még további kulturális tevékenységek is: egri városnézés, néptánc tanulás Táncház-módszerrel, látogatás a Thummerer borpincében, esti fürdőzés Demjénben, valamint hagyományos magyar ételek kóstolása cigányzene kíséretében – ismertették.