Bárdosné Kocsis Éva önkormányzati képviselő megkérdezte a Harmadosztályon élőket a történtekről, hiszen a telep az ő körzetéhez tartozik.

– A kutyatámadás itt nem jellemző, nem gyakori. Az igaz, hogy sok kutya van, de a gazdáik figyelnek arra, hogy a hamis ebek nem jussanak ki az utcára. Az esettel kapcsolatban a telepen élők azt mondták nekem, hogy azon az ingatlanon, ahonnan a támadó kutya kiszabadult, több nagy testű példány is van. Azt is jól tudják hogy harapós az állat, és a környékbeliek elmondása szerint a tulajdonos család nem mindig figyel rá. Az ott élők szerint nem is a szóban forgó ingatlan felé ment a megtámadott nő és a fiatal férfi, hanem magán a téren, a kutya ott rohant rájuk és harapta meg őket. A sérültek szintén a telep lakói. A megtámadott nő lánya rögtön értesítette a mentőket, meg a rendőrséget, és hamar tudomására jutott az ebrendészetnek is az eset. A telep lakói nekem azt mondták, hogy a megsérült nő már az otthonában van, jól érzi magát – foglalta össze Bárdosné Kocsis Éva.