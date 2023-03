A helyettes államtitkár erre elmondta, fontos megérteni, hogy a csomópontok típusa és pontos helye nem tisztázott, hiszen még a nyomvonalat sem döntötték el.

– Minden olyan esetben, ahol utak nem tudják fogadni a várt forgalmat, a projekt részeként ezt orvosoljuk – közölte.

Pincéket kéne ledózerolni

A Felnémeten élő 15 éves Miklós Márk azzal érvelt a nyomvonalak alkalmatlansága mellett, hogy 3 generációs családi vállalkozást üzemeltetnek és a pincéjük tetején menne végig az út. Felhívta a tervezők figyelmét, hogy sok a felnémeti elkerülő nyomvonalfolyosói környékén a feltáratlan 500 éves pince, ami bizonyosan komoly statikai problémákat okozhat.

– Több lakóépületet is érint a belső nyomvonal, gyakorlatilag áthalad rajta. Van olyan rész, ahol tejes pincesort kellene ledózerolni – magyarázta.

– Ha pusztán úttervezési szempontból kéne meghúzni a nyomvonalat, nem itt lenne. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság kijelölte azt a nyomvonalfolyosót, ahol egyáltalán lehet gondolkodni az útban. Nagyon kötött a tervezési lehetőség. Természetesen meg fogjuk vizsgálni az épületek érintettségét – válaszolta Pántya József.

Somodi Sándor felnémeti vállalkozó jelezte, hogy a városrészben már így is akkora a forgalom, hogy az Egri úton minden ház meg van repedve.

– Értem én a lepkéket, meg minden – fogalmazott. – De egy felüljáró kellene a Natura 200 terület fölött, nem a pincék felett vinni az utat – magyarázta.

– Engem arról nem kell meggyőzni, hogy a Natura 2000-es területen keresztül vezetne a legideálisabb nyomvonalvezetés. Még egyszer meg fogjuk keresni a nemzeti parkot, hogy találjunk valamilyen műszaki megoldást – mondta a helyettes államtitkár.

Bódi Zsolt (Fidesz-KDNP) képviselő elmondta, hogy a felnémeti Kovács Péter megkereste már őket, s a nemzeti park igazgatóság azt írta, nem utasítanak el egy felüljárót. Arról is beszélt, hogy az Omya kőbánya miatt az M25 építésekor is olyan kamionforgalom volt, hogy ha több ütemben épül az út, akkor Felnémet ez idő alatt folyamatosan élhetetlen lesz a teherforgalom miatt. A helyi Végh Judit is erről a problémáról beszélt. A kőbányától kikért forgalmi adatok szerint naponta 30 cementszállító kamion kel útra, éjjel és nappal.

Kipufogógázt csak a dombtetőre!

A térség országgyűlési képviselője, dr. Pajtók Gábor is felszólalt a fórumon.

– Bejártam az egri nyomvonalat egy helyi civil társaságában. Járják be a nyomvonalat, és nézzék meg micsoda épített környezet károsulna! – fogalmazott, miközben az eseményre váratlanul megérkezett Lázár János építési és közlekedési miniszter.

Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Egy Kistályai úton élő nő arról beszélt, hogy a zajvédelmet nem találja megfelelőnek.

– Erdősávot terveznek, az húsz év, mire megnő. A fákkal semmit sem érünk, ha a házunk mellett 10 méterrel épül az út, akkor mindenkit be fogok perelni – hangoztatta a felháborodott asszony. Az aláírásgyűjtő kertvárosi civilek képviselője, Kovács F. László pedig azt hangsúlyozta, hogy a kipufogógázt ki kell vinni a völgyből az egészségesebb környezet érdekében, erre pedig csak a külső nyomvonal alkalmas. Pántya József igyekezett oldani az erősödő feszültséget azzal, hogy ismételten elmondta, nem döntöttek még, melyik nyomvonalat tervezik és nem foglaltak állást egyik mellett sem.

– A tervezés célja az, hogy megmutassuk az alternatívákat – hangsúlyozta.

Oroján Sándor az önkormányzati Fidesz-frakció frissen lemondott vezetője elmondta, hogy az emberek nagy része a külső nyomvonalat akarja.

– A kipufogógázt ki kell vinni, hogy egészségesebb legyen a levegő. Városstratégiai szempontokat is a külső nyomvonal szolgál, s én nagyra becsülöm, hogy a kormány e téren is mindig előrelátó. A külső nyomvonal új kontúrt szab a beépíthető területeknek, s különösen fontos ez most, hogy a lakosság nagyon fogy Egerben – világított rá. Lázár János ekkor azt mondta, kicsit úgy tűnik, számos tény elsikkad a tervezés korábbi fázisaiban.

Bedől-e a népszavazás?

– Fontos, hogy beszéljünk egymással, ezért is jöttem Egerbe személyesen. Tíz évig voltam polgármester, ez idő alatt és képviselőségem során is számos hasonló problémával találkoztam. Nem kell meggyőzni arról, hogy senki nem akarja, hogy a házától 100 méterre egy út dübörögjön. Higgyék el, sem ostobák nem vagyunk, de rosszat sem akarunk a helyieknek! Ha az ország anyagi lehetőségei engedik,és lesz módunk megépíteni Egernek egy tehermentesítő, elkerülő utat, akkor semmiképp sem építünk olyat, ami az egriek számára nem elfogadható – szögezte le a miniszter.