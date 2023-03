A káptalani sekrestye falain is dolgoztak már a művészek. Amíg a nagy térben zajlott a munka, addig a kis, fűthető térben dolgoztak, letisztították a falakat és a plafont, valamint felvitték az alapszíneket is. Győri Lajos szerint 75-80 százalékos készültségnél tartanak. Mivel azonban még zajlik tetőzet felújítása, nem fejezik be teljesen a munkát. Előfordulhat beázás, vagy akár a terem fölötti térben való rázkódás, terhelés miatt is keletkezhet repedés, ezért azt a részt csak az építési munkálatok befejezése után restaurálják, hogy ne egy kész munka menjen esetleg tönkre.