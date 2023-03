Az Eger Városi Turisztikai Nonprofit Kft.-t megkereste Szabados Csaba , az Ardónia Bt. vezetője azzal, hogy Eger turisztikailag frekventált részén lovashintós városnéző szolgáltatást szeretne üzemeltetni, minderről a Városi Urbanisztikai, Klíma és Környezetvédelmi Bizottság hétfői ülésén döntenek.

Az előterjesztés szerint a szolgáltatást egy az 1880-as években épített antik bécsi Landauer-típusú hintóval tervezi végezni, kettes fogat üzemmódban. A tervek szerint 40-45 perc alatt látványos kört tesznek meg Eger történelmi belvárosában, miközben a hajtó vagy a segédhajtó magyar illetve angol nyelven ismerteti az utasokkal Eger történelmi korszakait, kiemelkedő egyéniségeit, nevezetes történeteit, épületek történetét és ajánlásokat fogalmaznak meg a turistáknak a látnivalókat, egyéb szolgáltatásokat illetően. Az ülés anyaga szerint a turisztikai kft. munkatársai és a szakirodák első körben a turizmus oldaláról vizsgálták meg az ötletet.

„Több jelentős városi desztinációban is jelen van a rendszeres lovashintós városnézés (például Krakkó, Bécs), és ezen városokban a magasabb fizetőképes célközönséget szólítják meg, ezzel is emelve a turisztikai szolgáltatások színvonalát. Várhatóan a hintó és a lovak megjelenése is attrakcióvá válik, melyet a városunkba érkező vendégek szívesen fotóznak is. Stílusban a történelmi belvárosba és az Érsekkertbe beillik a 19. században készült hintó. Hasonló, napi szinten többször forduló lovashintós szolgáltatásra Magyarországon nem találtunk példát, ezért ez a turisztikai szolgáltatás egyedi lesz Egerben. Alkalmilag előfordul, hogy egy-egy történelmi rendezvényre, megemlékezésre vagy esküvőre lovak illetve hintók megjelennek a városban. Összességében turisztikailag javasolt lehet a szolgáltatás bevezetése, és várható, hogy az első évben nagyobb hírértéke is lesz a szolgáltatás beindulásának.”

Az útvonalterv Forrás: eger.hu

Komlósi Csaba bizottsági elnök azt írta az előterjesztésben, hogy több bejáráson és egyeztetésen is részt vettek, felmerült az útvonal, az indító-érkező állomáshely kérdése és a technikai kérdéseket is több oldalról körüljárták. A mellékelt útvonalat többkörös egyeztetés során alakították ki, figyelembe véve az attraktivitást, a közutak és a forgalom kérdését is. A Tinódi téren az állomáshelynek a Valide Sultana fürdőrom előtti helyet javasolják. A technikai kérdések kapcsán a szolgáltató jelezte, hogy a díszburkolatban a lovak nem tesznek kárt, és a potyadék kérdése is megnyugtatóan elintézhető. A hucul lovak számára a feladat nem megterhelő és a szolgáltató rendelkezik a megfelelő engedélyekkel és túravezetési tapasztalatokkal.