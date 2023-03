Egri olvasónk, Iváncsikné Bíró Orsolya Anna és férje is szeretik a különleges neveket. Öt gyermekük van, és mindegyiküket egy virágról nevezték el, illetve azt is fontosnak tartották, hogy magyar keresztnevük is legyen.

A következőket választották: Jázmin Anna, Kamilla Ilona, Levendula Júlia, Hunor Jácint és Írisz Illangó.