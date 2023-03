Lőrinciben éppen a megemlékezés idején zúdult le a legnagyobb eső, párosulva a hideg széllel, ám a mostoha körülményekhez képest igen sokan kimentek a Petőfi-szoborhoz, hogy megnézzék az ünnepi műsort és meghallgassák Szabó Zsolt országgyűlési képviselő beszédét.

Az általános iskolásokat sátor védte az esőtől

Forrás: Tari Ottó/Heves Megyei Hírlap

Víg Zoltán polgármester előrelátó módon sátrakat állíttatott fel az emlékműnél – amit egyébként éppen 75 éve, 1948-ban avattak fel, készítője Juhász András hatvani szobrász volt –, így a sokaság jelentős részének, köztük a Nemzeti Dalban közreműködő általános iskolásoknak nem kellett elázniuk. Eláztak viszont a petőfibányai lovasok és lovaik, de kitartóan dacoltak az elemekkel.

A lovasok dacoltak az elemekkel

Forrás: Tari Ottó/Heves Megyei Hírlap

Jegercsik Csaba színművész szép szavalatát és énekét követően Szabó Zsolt szólt az egybegyűltekhez. Mint fogalmazott, a szabadságharc leverése után a hadizászlókat a honvédek elrejtve őrizték, s ezt az örökséget lélekben tovább ápoljuk napjainkban is: miként 1848-ban, most is idegen hatalmak próbálják ránk erőltetni akaratukat, de mi nem engedünk a 48-ból. Ma is érvényes a 12 pont azon üzenete, amely szerint katonáinkat nem szeretnénk külföldön látni, ugyanakkor a nemzeti őrségre – vagyis egy erős és hatékony hadseregre – szükség van, hiszen ez biztonságunk záloga. A politikus Kölcsey Ferenc máig érvényes szavaival zárta mondandóját: A haza minden előtt.