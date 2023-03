Korábban porálunkon is hírt adtunk Demecs Norbert izlandi kalandozásairól, ahol egyebek mellett a csodálatos sarki fényt is megörökítette, s olyan helyeken járt, amelyek a szemet is gyönyörködtetik.

Heves vármegye nagykövete most Facebook-oldalán számolt be a hazatérésről:

– Igaz, már itthonról, de az Izlandról készített fotóim és élményeim negyedét sem osztottam még meg Veletek, így arra gondoltam, hogy a következő napokban is lennének még posztok, képek, beszámolók és videók is - persze csak akkor, ha szeretnétek – írta a közösségi médiában.