Lőrinci selypi városrészében hamarosan megépülhet a kerékpárút, de egyelőre nem dőlt el, merre vezessen a nyomvonal. A TOP-os pályázatból megvalósuló beruházás a Petőfibánya felől érkező kerékpárúthoz csatlakozna, s az egykori bányász települést összekötné Vörösmajorral, ahol az ipari üzemek mellett középiskola is működik. Mindez biztonságosabbá tenné a közlekedést.

A beruházás tervezett költsége 200 millió forint, ami már megérkezett az önkormányzat számlájára, a képviselő-testület pedig a város büdzséjéből 5 millió forintot különített el a tervezésre. Utóbbi összeg azonban megtérül majd a projekt költségvetéséből.

A városrészben elkezdődött a találgatás, hogy merre vezet majd a kerékpárút nyomvonala. Ennek több oka van, egyebek mellett, hogy a közeli üzletek működtetői már azt számolgatják, miként befolyásolhatja forgalmukat – és így a boltok előtti parkolást – a kivitelezés.

Víg Zoltán polgármester kérdésünkre elmondta, hogy jelenleg még az egyeztetések zajlanak, mert mindkét változat mellett vannak érvek és ellenérvek is. Egyelőre annyi tűnik biztosnak, hogy a forgalmas útkereszteződésig az óvodával szembeni oldalon, a családi házak előtt futna az aszfaltcsík, ám hogy az elágazástól hogyan tovább, még nem dőlt el. Ha a posta oldalán folytatódna a nyomvonal – ott, ahol jelenleg is járda van –, az kisebb beavatkozást igényelne, mintha szemben, a teniszpálya előtt vezetne a kerékpárút. Utóbbi helyen pedig a korábbi elképzelések alapján lehetne parkolókat építeni, amikből nem áll túl jól a településrész. A Vörösmajor felől érkező buszok megállóját máshová kellene telepíteni ugyan, de ez a tervezett buszforduló megvalósításával ez amúgy is kézenfekvővé válna.

A polgármester – összhangban a településrészen élő önkormányzati képviselő elképzeléseivel – a postai oldalon vezető kerékpárút megépítését a jelenlegi ismeretek alapján célszerűbbnek tartaná.

A tervezés során figyelembe kell venni azt is, hogy a kerékpárút keresztezné a Hatvan-Salgótarján vasútvonalat, valamint a 21-es főutat. Utóbbinál kiépült az aluljáró, amit eleve a biciklis forgalomra is terveztek, a vonatközlekedést pedig jelzőlámparendszer teszi biztonságossá. Igaz, utóbbit a türelmetlen autósok részéről sok kritika éri, mert egy-egy szerelvény áthaladása esetén a sorompó viszonylag hosszú ideig tart zárva. Részben érinti a témát, hogy a sínpárral párhuzamosan fut a Gyár utca – amely ugyancsak az épülő kerékpárútba torkollik, ha mégis azon az oldalon valósulna meg a beruházás –, amelynek felújításáról a napokban döntött a képviselő-testület.

Ami biztos: a beruházásra a közbeszerzést csak akkor lehet majd kiírni, ha elkészülnek a tervek. A városvezetés reményei szerint erre mielőbb sor kerül.