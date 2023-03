– Nekem a legfontosabb az, hogy Eger fejlődjön. Ezért vállaltam az első vonalban frakcióvezetői munkát, és most ugyanezért döntöttem úgy, hogy megpróbálok véget vetni a vitáknak. Ennek érdekében a Fidesz-KDNP frakció vezetéséről lemondtam, frakciótársaimmal együtt pedig egyhangú döntéssel Orosz Lászlóné Ibolyát választottuk frakcióvezetőnek – közölte lapunkkal Oroján Sándor. Elmondta, hogy továbbra is tagja marad a frakciónak, s reméli azt is, hogy mostantól kevesebb energiát visz majd el a politikai csatározás.

– Számomra fontos a Fidesz egysége, és a közéleti munkámmal támogatni kívánom dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselőt, választókerületi elnököt és a törekvéseit. Frakciótársaimnak köszönöm az eddigi bizalmat, Orosz Lászlóné Ibolyának pedig sikert és kitartást kívánok – emelte ki Oroján Sándor.

– A Fidesz-KDNP frakciónak természetesen aktív tagja maradok, és nagyon remélem, hogy ezzel a döntéssel a következő egy évben a városvezetésnek több energiája jut majd a város működtetésére, és kevesebb energiát visz majd el a politikai csatározás. A választókörzetemet érintő ügyeken túl azért is dolgozok majd, hogy a pártszövetség a következő, 2024-es önkormányzati választásokon újra elnyerje az egri választópolgárok bizalmát. Önkormányzati képviselőként továbbra is nagyon fontosnak tartom a körzetemben élők problémáinak a megoldását. Ha a Fidesz-KDNP a szövetség a következő 2024-es önkormányzati választásokon újra elnyeri az egri választópolgároknak a bizalmát, akkor végleg le tudjuk zárni a kudarcos Mirkóczki-korszakot – hangsúlyozta Oroján Sándor.

Mirkóczki Ádám polgármesternél is érdeklődtünk, hogy hozzáfűzne-e valamit Oroján Sándor lemondásához, de nem kívánta kommentálni. Orosz Lászlóné portálunknak azt mondta, hogy a Fidesz-KDNP változatlanul az egri közgyűlés legnagyobb frakciója.