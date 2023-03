A héten ismét csőtörés történt Abasáron a Fő úton, a polgármesteri hivatallal szemben, a közkútnál, adta hírül az önkormányzat. Mint közölték, a javítás idejére a Fő út Dózsa György úttól kezdődő szakaszán a vizet elzárták a Fő út 75-101., illetve és Fő út 38-44. számok között, valamint a Fő téren. Ahogy arról portálunkon is beszámoltunk, sorozatos csőtörések okoztak gondot a településen már az év elején is. Januárban több alkalommal volt vízhiány a javítás ideje alatt a község egy-egy részén. Előfordult, hogy a javítás érdekében az úttestet is meg kellett bontani, ezért forgalomkorlátozásra is szükség volt.

Érdeklődésünkre januárban az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. a gyakori meghibásodások egyik speciális okaként jelölte meg a szélsőséges időjárás miatti talajmozgást. Mint akkor írták, az elmúlt évi hosszú aszályt követően az idei télnek volt olyan időszaka, amikor néhány nap alatt többhavi csapadék esett a Mátra térségében, ami a kiszáradt földbe jutva erős talajmozgásokat eredményezett.