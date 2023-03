Nemrégiben Horváth László országgyűlési képviselő hívta fel a figyelmet a gondosóra jelentőségére.

Most a program részleteiről kérdeztük a projekt vezetőjét, akitől azt is megtudtuk, hogy szűkebb hazánkból is sokan érdeklődnek a jelzőeszköz iránt, s vannak, akik már meg is kapták.