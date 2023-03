Estemben az 120 ezer forintot jelent, ami a napokban váratlanul jelent meg a számlámon. Igaz, ezért a tételért nagyon sok mindent tettem az elmúlt fél évben. Folyamatosan figyeltem a jogszabályi változásokat, több alkalommal jártam személyesen a szolgáltatónál értelmezni, hogy hol tartunk, mi a teendőm, hogy csökkentsem az irreálisnak tűnő költségeket.

Kályhát és tűzifát vettem, egy helyiséget csak ezzel fűtöttem az elmúlt hónapokban, bár télnek aligha nevezhető az elmúlt évszak, hiszen tartós fagyok alig voltak, havat pedig csak mutatóban láttunk.

Egy biztos, megtakarítani mindig lehet, akkor is, ha épp nincs lehetőségünk költségesebb fűtéskorszerűsítésre.

Akik infra panelekkel próbálkoztak enyhíteni a költségeken, azok azon lepődhetnek meg mostanában, hogy az áramfogyasztásuk lőtt ki az előző évekhez képest.

Aki nehezen tudja kalkulálni a rezsikiadásokat, annak érdemes például előrefizetős mérőt alkalmazni. Ez ugyanúgy méri az elfogyasztott áramot, mint a hagyományos típusok, azonban a fogyasztást előre ki kell fizetni.

Működése hasonló, mint egy feltöltő kártyás mobiltelefoné. Ott sem enged a rendszer több kimenő hívást a feltöltött összeg elfogyása után. A készülék itt is kikapcsolhatja az áramot. Emiatt fontos a még hátralévő áram mennyiséget a mérő kijelzőjén figyelemmel követni, és az újabb feltöltést időben elvégezni.

A hovege.hu oldalon azt is olvastuk, hogy az előfizetős mérő előnye, hogy pontosan kézben tarthatók a költségek. A tapasztalatok szerint csupán a mérő felszerelésének tényére is csökken a háztartás fogyasztása a nagyobb odafigyelés miatt. Bérlakások esetén elkerülhetők a vitás ügyek, magas számlák, illetve gyakori fogyasztóváltozások kezelésére is megoldást nyújt.

Az E-On oldalán elérhető információk alapján az előrefizetős mérő felszerelése a védendő fogyasztók számára jogszabályi rendelkezés értelmében díjmentes. Előrefizetős mérőt fennálló tartozással nem rendelkező, egyetemes szolgáltatásban lévő ügyfeleik is igényelhetnek az alábbi bruttó árakon: egy fázisú előrefizetős mérő esetén 59.373 forint, három fázisú előrefizetős mérő esetén 85.950 forintot kell fizetni. Az MVM oldalán az igénylés menetére vonatkozóan azt írják, előrefizetős mérő kizárólag személyesen igényelhető ügyfélszolgálati irodáikban. Az igényléskor ki kell tölteni egy nyilatkozatot, valamint rendezni kell az első 50 kWh mennyiség összegét. A mérőt különböző összegekkel lehet feltölteni. Feltölthető mobilapplikáción keresztül, online ügyfélszolgálaton, közel 500 partnerüzletükben, postai csekken vagy átutalást követően ügyfélszolgálatukon személyesen.