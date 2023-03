Március elsejétől ismét fogadja a látogatókat a Hatvani Vadaspark. A létesítmény a tavaszi időszakban, vagyis április végéig a hétfői szünnap kivételével 10-től 16 óráig tart nyitva, s így lesz ez a március 15-ei nemzeti ünnepen is.

Májustól aztán következhet az esti órákig történő nyitvatartás.

A vadaspark népszerűsége töretlen, március eleje óta már több mint háromszázan keresték fel népliget mögötti területet. Tímár Dávid, a létesítmény vezetője ismertette a közeljövő fejlesztési terveit, amelyek szerint a magyar tarka marháknál a kicserélik a teljes karámszerkezetet, de szeretnék felújítani a nyúlsimogatót és a tapsifülesek állandó lakhelyét, valamint a kecskék karámját is.

A vadaspark a következő időszakban is változatos programokkal várja az érdeklődőket. A rendezvények lebonyolításában segítségükre lesz a Hatvany Lajos Múzeum, a Hatvani Nőegylet és a Hatvani Tourinform Iroda is. Április 8-án, szombaton tartják meg húsvéti rendezvényüket, s bíznak abban, hogy idén is sok gyermek szeretné megsimogatni a nyuszikat. De nem csak ezen a napon, hanem a továbbiakban is szerveznek színes családi programokat.