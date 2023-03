Jó hangulatban zajlott az első hagyományőrző kolbásztöltő verseny Nagyvisnyón. Szombaton reggel nyolc órakor kezdtek a munkának a művelődési ház udvarán fölállított sátor alatt a csapatok. Több csoport is süteményekkel, virágokkal, húsokból, fűszerekből összeállított csendéletekkel díszítette az asztalát. Kiemelt téma volt természetesen a disznó. A hangulat fokozásáról az Erdei Banda gondoskodott, emellett néha megszólaltak más dallamok is, és persze előkerültek a pálinkás és a boros üvegek is.

− Tőzsér Máté barátunk találta ki, hogy csináljunk kolbásztöltő versenyt. Bevallom, szkeptikus voltam, mert évekkel ezelőtt próbálkozott már az önkormányzat ilyennel, de nem volt foganatja. Máté azonban rábeszélt, s jöttek is a nevezések, öt, tíz, tizenöt, húsz, huszonháromnál pedig le kellett állítani, mert véges a kapacitásunk. Rengeteg Nagyvisnyóból elszármazott jött vissza erre az alkalomra, érkeztek főiskolások, az 1242 film forgatásáról három csapat indult, de itt voltak motoros barátaink is és nagyon jó a hangulat – mondta Csőgér Bálint, Nagyvisnyó polgármestere. Hozzátette: az önkormányzat a feltételeket adta, négy kiló húst és belet biztosított, valamint a csapatokat megajándékozták fél liter pálinkával is. A fűszereket, a vájlingot, a töltő, az esetlegesen a kolbászba szánt másfajta húst minden csapat maga hozta. A polgármester reméli, lesz még tizedik, huszadik nagyvisnyói kolbásztöltő verseny is.