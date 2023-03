Az önkormányzat arról is beszámolt, hogy ez nyilván némi többlet költséget jelent az önkormányzatnak. Elmondta, azt nem tudják a lakók és a tulajdonos közötti szerződések pontosan milyen feltételeket tartalmaznak, de úgy tűnik vannak hiányosságok: volt aki arra panaszkodott, hogy a beígért járda máig nem készült el. Erről a Facebookon is születtek hozzászólások Mirkóczki Ádám hétfői, lakóparkkal kapcsolatos tájékoztató posztja alatt.

A fentiekkel kapcsolatban megkerestük a tulajdonost is, hogy elmondhassa, hogyan látja a helyzetet, illetve mi vezetett a lámpák lekapcsolásához.

– Kezdettől fogva cégünk fizeti a közvilágítás költségeit. A közművek kivitelezésénél szem előtt tartottuk, hogy korszerű módon épüljön ki, így készült a térvilágítás is a területen. Az eredeti tervek szerint, ha minden telek elkel, a lakók dönthettek volna arról, hogy zárt lakóparkot létesítsünk, s közösen fizessék a közvilágítást. Sajnos nem így döntöttek. Mivel az adókat a városnak fizetik, így kezdeményeztük az átadást. Az önkormányzat 2 hónapja kérte tőlünk a dokumentumokat, amit kértek, mi megküldtük. Ha hiányos volt, akkor miért nem jelezték? – vetette fel Harmati László, a terület tulajdonosa.

Egyeztetést már tavaly augusztusban kezdeményeztek a lakókkal, de mivel nem történt semmi, ezért később tájékoztatták őket, hogy decemberben lekapcsolják a közvilágítást. Elmondta azt is a tulajdonos, hogy végül még néhány hónapig vállalja a térvilágítás üzemeltetését, ezt kérte az alpolgármester is. Időközben minden második lámpát használnak, így csökkentették a világítótestek számát.

– Ugyanis még így is jobban meg volt világítva a terület, mint a város többi része. Azonban a lakók egyszerűen visszahelyezték a biztosítékokat a lámpákba, hogy a saját házuk előtt világítson. Mivel sem a lakók, sem az önkormányzat nem akarja fizetni a költségeket, úgy döntöttünk, alkonyattól csak éjfélig üzemel az utcai világítás. A lakók az egykori kemping területén jóval a belvárosi árak alatt, kulturált, modern helyen, jelentős zöldövezetbben vásárolhattak telkeket. Sokan mára tovább is értékesítették a telkeket, a házakat, és milliókat kerestek ezen. Egyébként mikor már körvonalazódott, hogy nem lesz zárt a lakópark, onnantól a szerződésekbe bekerült a közvilágítás és az úthasználat költségének kérdése is, ám a lakók többsége nem kívánja fizetni, igaz volt, aki felajánlotta. Összességében nagyjából ötszörösére növekedett az áramszámla. Úszhat fényárban a lakópark egész éjjel, de akkor valakinek azt ki kellene fizetni. Megértem, hogy az önkormányzat az MVM-re hivatkozik, csakhogy én az önkormányzattal állok kapcsolatban. Az lett volna a megoldás, hogy vállalják a költségeket – fogalmazott Harmati László.

Hozzátette, a város vezetői legtöbbször fel sem veszik neki a telefont. Kérdésünkre elmondta, soha senki nem ígért járdát a lakóknak, az sem szerződésben sem tervben nem szerepel, hiszen eredetileg zárt lakóparkról volt szó.