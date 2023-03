A kultúrházakba már nem csak a törzsközönség járt, az ezekbe meghirdetett bulik igazi tömegszórakoztató rendezvények voltak. A fiatalok kihasználták a lehetőséget, hamarosan távolabbra is elutaztak, ha híre kelt, hogy a környék településeinek valamelyikében bulit tartanak. Nyilván a csajozás volt a legfőbb szempont, de azért akadtak, akik a zenére is odafigyeltek. Némelyik együttes nevet szerzett magának, ezeket a rajongóik – vagy inkább a tagok barátai, ismerősei – is követték faluról falura, ám ez még mindig nem az az időszak volt, amikor a mai értelemben vett koncertekről beszélhetünk.

A selypi kultúrház. Az épület falai között és az előtte lévő placcon is lehetett táncolni

Forrás: Kaposi Tamás/Heves Megyei Hírlap

Az említett buliknak volt néhány további ismérvük is. Az egyik, hogy alig akadt olyan, amelyikben nem tört ki verekedés. A balhék egyik oka – sokszor ürügye – természetesen a csajokon való összeveszés volt, de több olyan helyi vagányt is ismertünk, akik eleve a bunyó miatt jártak kultúrházról kultúrházra. A legfélelmetesebbek azok voltak, akik borotvát is vittek magukkal a zoknijukba rejtve, sőt, elő is vették a pengét, ha úgy adódott. Az emlékezet őriz néhány olyan esetet is, amikor a rendezvényt idő előtt be kellett fejezni, mert oly sokan ütötték egymást, hogy komolyabb baj is történhetett volna. Ilyenkor a szórakozóhely vezetője a zenekar mikrofonjához lépett, és fontoskodva közölte, hogy ennyi volt, mindenki menjen haza.

Az egykori lőrinci moziban a filmvetítések mellett bulikat is tartottak. Ezek ritkán zárultak verekedés nélkül

Forrás: Tari Ottó/Heves Megyei Hírlap

A bulikhoz tartozott a hazautazás megoldatlanságának a problémája is. Azokon a településeken, amelyeken a vasút is átvezetett, kisebb volt a kockázat, mert az állomáson el lehetett tölteni a hajnali szerelvény érkezéséig hátralévő időt, főleg, ha előtte összejött a randi is, és hazakísértük a csajt. Persze, itt is előfordultak bunyók, ezért a rutinos konfliktuskerülők kivártak, s csak a vonat érkezésekor közelítették meg az állomást. Télen viszont ez sem volt jó módszer; körül kellett ülni a kályhát, vagy ha jutott hely, elnyúlni a padokon.