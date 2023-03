– Vannak egész korai, Árpád-kori minták is, de a többség az XIV. századi. Olyan férfiági csoport van az abasári területen, amelynek révén ismét csak visszajutunk Mongóliába, a jellemzők az ottani mintákban kerültek kimutatásra. Így nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy nekik is voltak az ázsiai hun felmenőik, akárcsak a krónikai hagyományban, és ahogy az abasári sírok fedlapjaink is megtalált Turul, mint címerállat is jelzi. Egyelőre többet nem mondhatok a vizsgálatokról, az idén elkészül a genetikai vizsgálatok összefoglaló kézirata, amely az eddigi eredményeket tartalmazza. A munka jól áll, az Abasáron fellelt összes csontminta genetikai vizsgálatát elvégeztük, azok elemzése megtörtént. Jelenleg a publikáció készül róla – összegezte dr. Neparáczki Endre.