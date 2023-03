Donor 2 órája

Mutatjuk, mikor, hol lehet vért adni Hevesben március utolsó hetében

A véradás egyben tekinthető szűrővizsgálatnak is, mivel a véradást megelőző orvosi vizsgálat mellett – ahol egy általános vizsgálat történik vérnyomásméréssel, hemoglobinszint méréssel – a levett véreket meg is vizsgáljuk. Vizsgált fertőző ágensek: HIV 1-2, Hepatitis B, Hepatitis C, és szifilisz - közölte az Országos Vérellátó Szolgálat.

Az OVSZ munkatársai felhívják a figyelmet, hogy mielőtt elindulunk vért adni, ellenőrizzük a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu. Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím- és taj-kártyáját - figyelmeztet az OVSZ. A véradások helyszíne és időpontja március utolsó hetén Hevesben Nap Időpont Helyszín Március 27. 13:00 - 17:00 Karácsond, Könyvtár, Információs Közösségi Hely (József Attila u. 27.) Március 28. 14:00 - 17:00 Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem C épület (Leányka u. 4.) Március 28. 14:00 - 17:00 Pálosvörösmart, Művelődési Ház (Rákóczi u. 106.) Március 28. 14:30 - 17:30 Hatvan, Kossuth Lajos Iskola (Kossuth tér 1.) Március 29. 09:00 - 12:00 Eger, Pásztorvölgyi Gimnázium (Pásztorvölgyi u. 25.) Március 29. 14:00 - 17:00 Szűcsi, Művelődési Ház (Petőfi u. 18.) Március 31. 10:30 - 12:30 Tarnaszentmiklós, Napközi Otthon (Fő u. 27.) Március 31. 14:00 - 16:00 Pély, Általános Iskola (Fő u. 138.) Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock

