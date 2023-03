A fórumon említést tett egy potenciális külföldi befektetőről is. Ha valóban érkezne, az hosszú távon jelentene fejlődést a városnak. Egy öregedő városba érkező befektető letelepíthet munkavállalókat, s a fiatalodás irányába indulhat a település. Egy új nagy üzem ezres, kétezres munkaerőt kívánna, bárkivel is tárgyalnak. A polgármester szerint Gyöngyös környékén is keringtek akkumulátor-gyártók, de a város nem tudta vállalni irtózatos energiaigényt, ami ezzel jár. Kormányzati háttér kell egy mondjuk 340 megawattos energiaigényű ipari szereplő kiszolgálásához. A történtek után kevésbé bánják, hogy nem érkezik akkugyár, bár Hiesz György szerint a kommunikációval, a lakossági tájékoztatással, megfelelő előkészítéssel és a szigorú törvényi előírások betartásával nem kell félni tőlük. Ha nem tartják be az előírásokat, akkor persze lehet nagy probléma. A Gyöngyös iránt érdeklődő távol-keleti befektető egyébként autóiparhoz közeli, de nem akkumulátor gyártó.