Ahogy azt már megírtuk, Juhász Szép Anna és párja, Goldmann Dávid 2019 óta vezetik Bekölcén az 50 hektáros Remény Farmot, ahol élnek csirkék, libák, bárányok, macskák és kutyák is.

A TikTokon korábban közétett tyúk altatásos videójuk nagy sikert aratott az internet közönsége előtt, s most újabb érdekességgel jelentkezett Anna. Elsőre kamunak gondolta, ezért letesztelte, lehet-e hipnotizálni egy tyúkot.

A videóból kiderül, mindössze csak egy krétára, egy kartonra, és persze egy tyúkra, jelen esetben Kot-Kotra van szükség a folyamathoz.

Bár a kakas beledumált, és az első néhány próbálkozásra nem is esett hipnózisba Kot-Kot, de aztán olyan váratlan dolog történt, amin még Anna is meglepődött: bebizonyosodott, hogy lehet tyúkot hipnotizálni! A tesztalanynak nem volt kedve megosztani a nézőkkel, hogy mit élt át, és merre járt, de gazdája annyira lelkes lett, hogy úgy tervezi, további állatokat is transzba ejt majd.