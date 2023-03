A közétkeztetési előterjesztéssel kapcsolatban Bódi Zsolt elmondta, nem szeretné, hogy a javaslat vége az legyen, hogy rossz minőségű ételt kapnak az óvodások.

Orosz Lászlóné javasolta, hogy ha nem akarnak a konyhák fejlesztésére pénzt fordítani, akkor egy vendéglátós bizományiban is bérelhetnek eszközöket. A képviselők közül többen is aggodalmukat fejezték ki az étkeztetés kiszervezésével kapcsolatban. Bódi Zsolt kérte, hogy hallgassák meg az óvodavezetőket. Gál Judit elmondta, mindennapos kapcsolatban vannak a szakácsaikkal, figyelni fognak, hogy tápláló ételt kapjanak a hátrányos helyzetű gyermekek. Nyitottak a racionalizálásra.

Nagy Katalin, a belvárosi óvodák vezetője is elmondta, nyitott rá, hogy leüljenek és racionalizálásról beszéljenek. A kertvárosi óvodák vezetője, Bocsiné Percze Andrea elmondta, hogy egyetért vezetőtársaikkal, de sajnos épp az ő konyhájuk rossz állapotú, most például elromlott a sütőjük. Szerinte a humánerőforrás problémák is nehezítik az önálló konyhák működtetését. Úgy véli, körbe kellene járni a témát közösen. Legfontosabb szerinte a minőség.