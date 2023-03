Hozzátették, a nevezett fák illetve facsoportok közül az Ökotárs négytagú szakmai zsűrije választja ki azt a 10 döntőst, amelyekre a közönség a júliustól októberig tartó voksolás folyamán szavazhat – itt dől el, hogy melyik fa nyeri el a címet ebben az évben. Az Év Fája egy egészségügyi felmérésben részesül, és ha szüksége van rá, egy speciális ápolásra szóló utalványt is kap, amelyet Börzsei Bence faápoló és csapata végez el.

2011. óta a zsűri minden évben kiválasztja a Hős Fát is a döntősök közül. Erre a címre olyan fák vagy facsoportok jelölését várjuk, melyek élete vagy természetes környezete, élőhelye veszélyben van, és amelyek megmentéséért a jelölők sikeresen küzdöttek vagy küzdenek még most is. Ezzel a kategóriával szeretnénk – legalább jelképesen – elismerni azok áldozatos munkáját, akik kiállnak a fák, a zöldterületek megmentése érdekében. A verseny döntősei közül partnerünk, az Országos Erdészeti Egyesület egy általa választott fát különdíjban is részesít - hívta fel a figyelmet az Ökotárs Alapítvány.