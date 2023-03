Március 23-án és 24-én az éjszakai égbolt három legfényesebb égiteste, a Hold, a Vénusz és a Jupiter formáz szabad szemmel is könnyen megfigyelhető együttállást az égen, közölte honlapján az Origó az MTI információit.

– A Vénusztól öt fokra járó Uránusz is "beáll a sorba", bár a bolygót csak távcsővel lehet majd megpillantani. Az égitestek megfigyeléséhez nem kell semmilyen segédeszköz, elég, ha a kitakarástól mentes nyugati horizont fölé tekintünk. A március 23-i együttállás 18 óra 30 perckor lesz jól látható. A halványabb Jupiter hat fokkal, az éppen kétnapos holdsarló 17 fokkal, a Vénusz pedig 26 fokkal jár majd a horizont fölött – számolt be róla a portál, s hozzátették, március 24-én a holdsarló feljebb emelkedik, már a Vénusznál is magasabbra ér.