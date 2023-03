– Az elmúlt 3 évben nem volt sikeres kezdeményezés. Sokan vallják magukat demokratának, de most többen azt várják, hogy elmúljon a vihar. Elindultak az ellenintézkedések is, azt akarjak, hogy ne legyen sikeres a népszavazási kezdeményezés. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő új weboldala is próbálja elbizonytalanítani az egrieket. Ha valakinek van egy szabad órája akkor keressen meg minket, vigyen egy aláírásgyűjtő ívet. Ha csak 10 aláírást gyűjt, az is nagy segítség. Eddig a Momentum 5 ezer aláírást gyűjtött, mindehhez 126 órát pultoztunk, 88 órát voltunk az irodában. Ez 1500 óra önkéntes munkát jelent, mintegy 10 ezer háztartásba kopogtunk be. Még több száz ív van kinn, illetve nem tudjuk mennyit gyűjtöttek a kertvárosi civilek, más pártok és független aláírásgyűjtők. 9 nap van még hátra, összesen 9200 érvényes szignóra van szükség – emelte ki.