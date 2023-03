A Kápolnai Tarnavölgye Általános Iskola hetedik osztályos tanulói közül hárman, Burai Panna, Dajkó Zalán és Vastag Krisztián jutottak be a Barangoljuk be a világot országos földrajz tanulmányi verseny döntőjébe, tudtuk meg osztályfőnüköktől és egyben felkészítő tanáruktól, Bakondi Rolandtól, aki azt is elmondta, 105 csapat indult a versenyben. A döntő megmérettetés április 21-én lesz Dunaújvárosban, s a kápolnai diákok már nagyon készülnek rá.

Két feladat vár rájuk, készíteniük kell egy rövid dokumentum filmet, mely bemutatja a lakhely történetét és nevezetességeit. Ennek elkészítéséhez segítséget is kaptak a diákok, a TV2 népszerű televíziós szakembere és műsorvezetője, Pachmann Péter személyesen látogatott el Kápolnára kedden, hogy a filmforgatással kapcsolatos hasznos tanácsokkal lássa el a verseny döntőjére készülő tanulókat.

– A másik feladat egy A2 méretű plakát elkészítése, ennek központi témája a környezetvédelem és a környezettudatosság. A plakáttal már félig el is készültek a diákok, a filmkészítéshez pedig nagyon lelkesen állnak hozzá, szívesen hallgatták Pachmann Péter előadását, s azóta újabb és újabb ötletekkel rukkolnak elő – mondta el portálunknak Bakondi Roland.