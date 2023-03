Szerdán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vezette delegációval Bosznia-Hercegovinába látogatott dr. Pajtók Gábor vármegyénk országgyűlési képviselője. Facebook oldalán számolt be arról, hogy a Nyugat-Balkán Európai Uniós integrációja mind gazdaságilag, mind a migráció kezelése szempontjából közös érdek álláspontjuk szerint.

– A magyar–boszniai kereskedelmi forgalom tavaly 21 százalékos bővülést követően meghaladta a 600 millió eurót. Magyarország a jövőben is mindent meg fog tenni a belépési folyamat elősegítése érdekében. Szijjártó Péter miniszter úr bosznia-hercegovinai látogatása során, mint az Országgyűlés Magyar-Bosznia-Hercegovinai Baráti Csoportja elnöke vettem részt. Mint ahogy a külgazdasági és külügyi miniszteri látogatás is, a parlamenti képviselők csoportjai közötti együttműködés is hozzá fog járulni a kétoldalú kapcsolatok erősödéséhez – írta a képviselő.