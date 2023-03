Rendhagyó módon két napos lesz idén a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár által megrendezett hagyományos, a magyar költészet napi Vers tér, tájékoztatott Szekeresné Sennyei Mária könyvtárigazgató. Mint mondta, április 11-én kerül sor a költészetnapi alkotói pályázat eredményhirdetésére, és a pályaművekből összeállított tárlat megnyitójára. A pályázatot Petőfi Sándor és Madách Imre születésének 200. évfordulója tiszteletére írták ki, s arra Petőfi Jövendölés című verse, vagy Madách Az ember tragédiája című műve ihlette verset vagy képzőművészeti alkotást várnak még március ­31-ig.

– A szokástól eltérően a Vers tér tradicionális eseményeire április 12-én kerül sor idén, ugyanis 11-én még tart a tavaszi szünet. Az iskolásokra és az óvodásokra pedig mindig számítunk, hiszen a délelőtt általában a gyerekeké. Most is gyerekműsorral készülünk, aztán lesz többek között versmaraton, és a versfalra is mindenki felírhatva a kedvenc költeményét. Az igazi különlegessége ennek az évnek, hogy a Petőfi bicentenárium alkalmából keressük költőnk hasonmását, és várjuk őt az eseményre. Várjuk továbbá Vachott Sándor, illetve családtagjai alteregóját is. Az idei XIX. századi piac rendezvényén a Vachott család szalonját felelevenítve jelenik meg a könyvtárunk, ahol szintén szívesen látjuk a hasonmásokat korabeli viseletbe öltözve – részletezte Szekeresné Sennyei Mária.