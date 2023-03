Gergely Péter Pál karnagy és Bimbó Zoltán, a Cantus Agriensis Kulturális Egyesület ügyvezető elnöke mesélt a Szent István televízió műsorában a mögöttük álló időszakról.

Száznál is több külföldi, és több, mint hatszáz hazai fellépése volt a kórusnak az elmúlt harminc évben. Számos elismerést magukénak tudhatnak, egyebek között a Heves Megyei Príma Díjat is megkapták, és Rómában a Palestrina Nemzetközi Kórusversenyen három alkalommal is a dobogó legfelső fokán végeztek, derül ki a beszélgetésből.

A kezdetekkor, a kilencvenes években a többi vidéki városhoz képest Eger zenei hagyományai jónak számítottak. Az elejétől fogva Gergely Péter Pál irányítja a zenei formációt, s mint mondta, sok szép évet éltek meg együtt, de olyan is volt, hogy nehézségekkel kellett megküzdeniük. Ám úgy véli, törvényszerű, hogy néha akadnak hullámvölgyek. A karnagy arra is kitér a műsorban, hogy nagyon igényesnek tartja az egri közönséget, közel háromszáz tagú törzsközönségük van a városban.

Amellett, hogy a kórustagok már bejárták a világot, az egri bazilikát is mindig zsúfolásig megtöltik a nézők, amikor fellép a Cantus Agriensis, nagy igény van tehát a minőségi zenére.

Bimbó Zoltán kitért arra is, hogy egyesületük céljai között szerepel, hogy minél több éneklő közösség legyen az országban, s büszke rá, hogy Egerben több kórus is működik, s bízik benne, hogy egyre többen lesznek.

A jövőre vonatkozóan úgy fogalmazott az elnök, hogy szeretnének méltók maradni az eddigi díjaikhoz, s továbbra is azon lesznek, hogy megtartsák a jó kapcsolataikat a különböző együttesekkel.