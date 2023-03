A recski alkotóházban "nyitott műhely" programra készülnek a Csillagvirág Népművészeti Egyesület faragó szakkör tagjai, akik március 31-én 9 és 17 óra között várják az érdeklődőket. A mesterségbemutatók, kézműves foglalkozásokat a Csoóri Sándor Alap és a Hagyományok Háza Vidéki Hálózata támogatja. A faragók szakmai programját Veres László oktató vezeti - jelezte Báder Vera, a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet elnöke, aki arról is rendszeresen beszámol, hogy a házban napjainkban is zajlik az élet. Gyakran tartanak foglalkozásokat a helyi alkotóközösség számára, ahol a fiatalok is bekapcsolódhatnak az értékteremtő kézimunkákba.