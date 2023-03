Arról is beszélt, hogy jó döntés született szerinte, hiszen a majdani külső elkerülő feltárja a város keleti terjeszkedésének lehetőségét. Farkas Attila kiemelte, hogy a körzeteben élőkkel is egyeztetett a belső nyomvonalról, illetve tavaly a tervezőknek is írt egy levelet arról, hogy a belső nyomvonal károsan befolyásolja az egriek életét.

– Egészen elképesztő, hogy a Momentum a tegnapi döntést saját politikai sikerének könyveli el. Ez nem a pártokról hanem az egriekről szólt – szögezte le.