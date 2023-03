Mint mondta, 2023-ra nézve elkészültek a terveik.

– A rendezvények sorát már február 25-én meg is kezdtük a boros-toros programmal. Elmondhatjuk, hogy sikeres rendezvényt zártunk a zord időjárás ellenére. A falusi disznóvágás mellett a hagyományőrzés is célunk, így a helyi kórusok és a Tekergő Zenekar szórakoztatta a vendégeket. Délelőtt vezetett túrára is indulhattak az aktívabbak. Este élőzenés bállal zárult a program. A további rendezvényeink a hagyományos ünnepekhez kötődnek illetve a már bevált gasztronómiai és boros programokat is megrendezzük. Az egerszalóki barlanglakások március 15-től újból teljes nyitvatartással várja a vendégeket. Megújult kiállítóterekkel, a 3D-s barlangmozival és az éledező Sáfránykerttel várjuk a vendégeket – részletezte.

A Tények hírei szerint húsvétra már megteltek a szállodák, többek között Egerszalókon is.