Szabó Zsolt szerint a környék gazdasági tengelye erős, tíz év alatt 12 százalékról csaknem öt százalékra csökkent vármegyénkben az állástalanok aránya. Aki akar dolgozni, az tud – nyomatékosította.

Ami a választókörzet településeit illeti, a képviselő példákkal illusztrálta az elmúlt időszak eredményeit. Mint fogalmazott, sok új cég jött létre, egy koreai vállalkozás Hevesen épített gyárat, és további bővítésekben is gondolkodik. A városban ipari parkot is terveznek, Hatvanban pedig a nemrég átadott Lipóti Pékség már a munkaerő-toborzásnál tart. Minden településen megvannak a „favorit” fejlesztések. Például Rózsaszentmártonban hamarosan elkezdődik a pincesorhoz vezető szakasz felújítása, Nagykökényesen rendbe tették a kúriát, s megemlítette a tarnamérai és a hevesi strand ügyét is.