- Szerintem nem jó az a didaktikus álláspont, hogy mutassuk meg, tíz éve faragták vissza azt a részletet. A műemlékvédelem néhol didaktikusan igényli, hogy egy épületen mutassuk meg, meddig tartott az eredeti fal és innentől kezdődik a kiegészítés, de ugyanez igaz a festményekre, szobrokra is. A turista harmóniát szeretne látni, de ezt bárhogyan nem lehet megvalósítani, ezért van szükség művészeti tervre. A milói Vénusz karjait nem tudjuk, hogyan álltak eredetileg. Ám ha hiányzik a kisujja egy szentnek, és van hasonló szoborból tíz, azokon pedig látni, hogyan állhatott az az ujj, akkor azt egy hozzáértő szakember tudja pótolni. A zsűrinek is be tudja bizonyítani, miért azt választotta – magyarázta Rudolf Mihály.