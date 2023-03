A képviselő-testület a csütörtöki ülésén módosította az önkormányzat lakásrendeltét, közölte a városháza. A módosítás a bérlők által felhalmozott tartozások hatékonyabb behajtására, illetve a lakások állagának megóvására vonatkozó módosításokat is tartalmaz. A javaslat értelmében az emelt szinten felújított lakások bérleti díját magasabban határozza meg az önkormányzat, bár még így is jóval a piaci árak alatt marad majd a bérleti díjak mértéke, amelyek körülbelül 60 százalékkal alacsonyabbak a piaci áraknál. Szigorítanak az állattartási szabályokon, így például az álaltok elszökésének megakadályozása érdekében teendő intézkedésekre, és az ebek nyilvántartására is szabályokat alkotnak. A negyedik változás értelmében a Róbert Károly utcai Otthonházban található szobabérletek bérlőit mentesíti a kommunális adó megfizetése alól.