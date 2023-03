A Dunakanyarban található Rosinante Fogadó lesz a tavaszváró Mini SVÉT (Stílusos Vidéki Éttermiség) helyszíne március 25-én. A SVÉT tagja az egri Macok Bisztró is. A fogadó közösségi oldalán adták hírül, hogy Macsinka János, a Macok tulajdonosa, egyben Gundel-díjas séfje is részt vesz az eseményen, s tányérján szerepel majd egyebek között szilvásváradi pisztráng, medvehagymával és tavaszi zöldségekkel, valamint vörösboros kakas is, mely mellé zellerkrémet tálal a séf.

A SVÉT egyesülete a vidéki termelők bevonásával, kiváló minőségű hazai alapanyagok használatával, magas szintű szakmai háttérrel, egy – a vidéki gasztronómia több területét – átfogó szervezet, mely tevékenységeivel a tagság közreműködésével, a rendezvényekkel, a képzéssel és oktatással, hazai termelők és magyar alapanyagok bevonásával széles körben képes bemutatni és népszerűsíteni a hazai vidéki gasztronómiát és vendéglátást, áll a honlapjukon található ismertetőben. A Macok Bisztró is bemutatkozik az oldalon.

– Az alapanyagok kiválasztásánál megkerestük a környék legjobb kistermelőit, akik olyan elsőrendű nyersanyagokat biztosítanak, mint például a szilvásváradi pisztrángunk, vagy a bükki sajtkülönlegességeink, melyek az arculatunk részeivé váltak. Szeretjük a hagyományos, régi ízeket felidézni, de megjelenésben kicsit újragondolva tálalni – vallanak magukról.