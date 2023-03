Az Egri Lenkey János Általános Iskola humán munkaközössége kedden rendezte meg a Szólásra, magyar! vetélkedőjét. A vetélkedőnek méltó helyszínt biztosított a felújított magyar szaktanterem, közölte az iskola.

Szép szó nyeri meg a szeretetet, ezzel a mottóval 2019-ben hagyományteremtő szándékkal indították útjára a Szólásra, magyar! vetélkedőnket. A verseny hiánypótló szerepet tölt be, hiszen ilyen jellegű játékos vetélkedővel nem találkozhatunk a meghirdetett versenyek sokaságában. Az állandósult szókapcsolatok ismeretét a középiskolai felvételin is számon kérik, illetve megnyilvánulásainkat árnyaltabbá, kifejezőbbé, szemléletesebbé teszik, ezért is fontos az ismeretük és helyes használatuk. Az iskola humán munkaközössége örömmel készült a megmérettetésre, hiszen az elmúlt évek bezártsága után ismét fogadhatták a téma iránt érdeklődő, lelkes diákokat. A versenyre négy egri iskola nyolc csapata nevezett. A szervezők tervei szerint jövőre megyei szinten szervezik meg a vetélkedőt, közölték.