A település gazdasági helyzete stabil, jelentette ki Kiss Viktor polgármester. Mint mondta, idén 392 millió 549 ezer 260 forintból gazdálkodnak, ebből az összegből finanszírozzák a kötelező feladatellátásokat, s a településsel kapcsolatos üzemeltetési feladatokat is.

– A kialakult gazdasági helyzetben az energiaárak a többszörösükre emelkedtek, ez a költségvetésünket is nagyban megterhelte. A közvilágításra fordított összeg az elmúlt évben hatmillió forint volt, most mintegy 13 millióval kell tervezni. Az elektromos áram általános üzleti díjszabása, amely önkormányzatunkra is vonatkozik, a bruttó 240 forint kilowattóránkénti árral már mintegy tízszeres emelkedést mutat. Az energetikai pályázat révén felújított épületeink nagyban hozzájárulnak a takarékossághoz, de az energiaárak így is megterhelik a költségvetést. A fenntartásunkban lévő intézmények közüzemi költségeire mintegy 50 millió forint kiadást tervezünk. A kötelező feladatellátásban – közétkeztetés, gyermekétkeztetés – jó 20 milliós többletkiadással számolunk a megemelkedett élelmiszerárak miatt – sorolta a polgármester.

Visszafogottabb a költségvetés

Kiss Viktor az büdzsé adatait összegezve arról beszélt, hogy az idei esztendő költségvetése az elmúlt évekétől eltérően visszafogottabb kellett, hogy legyen. Abban a takarékoskodást helyezték előtérbe. Mint elmondta, sajnálatos módon idén az egyesületek, a civil szervezetek támogatása is kimaradt belőle. Ugyanakkor a polgármester és az alpolgármester, valamint a képviselők a tiszteletdíjuk felajánlásával kisebb-nagyobb mértékben támogatni tudják az említett szervezetek munkáját. Kiss Viktor bízik abban, hogy az év második felében lehetőség lesz akár önerős felújításra is, és a tervezett munkák közül többet is megvalósítanak majd. A polgármester szerint panaszra nem lehet okuk, hiszen pályázati forrásból tovább folytatódik a Gyöngyöstarján és Gyöngyöspata közötti út felújítása. A remények szerint idén elkezdődhet az új óvoda építése. Emellett egy január végén beadott pályázatuk sikeres elbírálása esetén a Petőfi út teljes felújítása megtörténhet.

– A megemelkedett minimálbér és garantált bérminimum is 14 milliós többletkiadást eredményez, bár ezt az összeget, reményeink szerint, az év során visszakapjuk. Az iparűzési adóbevétel területén jól teljesítettünk, az egy főre eső adóerő-képesség 15 ezer 185 forintra emelkedett a tavalyi 13 ezer 800 forinthoz képest. Ez azt jelenti, hogy állami normatív támogatásként mintegy 13 millió forinttal kaptunk kevesebbet, ezt saját bevételből kell pótolni. A kommunális adó mértékét hosszú évek óta először megemeltük a költségvetésünk egyensúlyban tartására. A település biztonságos üzemeltetésének érdekében a karbantartásokat, rendezvényeket szűkösre szabtuk. Önerős beruházást, felújítást nem terveztünk a takarékoskodás jegyében, de a pályázati lehetőségeket kihasználjuk – foglalta össze Kiss Viktor.