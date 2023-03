Kiemelten figyel a közterületek higiéniájára a gyöngyösi Városgondozási Zrt., nemrég a városi piac teljes körű takarítását is elvégezték a munkatársai, tájékoztatott közösségi oldalán a cég. Közlésük szerint rendkívül fontos a tisztaság még a piacon is. Időről időre szükséges, hogy nagy hatékonysággal tisztítsák meg ezeket a területeket is, hogy város lakói teljes pompájában, és ami még fontosabb, biztonságosan élvezhessék a piaclátogatás élményét a továbbiakban, áll a Városgondozási Zrt. közleményében.

Forrás: Városgondozási Zrt. Gyöngyös