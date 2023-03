Március 4-én, két év szünet után, újra megrendezik a Sípályák Éjszakája Mátraszentistvánban, közölte portálunkkal Erbeszkorn Tamás, a sípark szóvivője. Tájékoztatása szerint a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter negyedik alkalommal szervezi meg az esti eseményt egyszerre a Mátrában, Eplényben és a Normafán.

– Eddig mindig Valentin-napon, azaz a szerelmesek napján, február 14-én rendeztük meg az éjszakai programot. Idén azonban az időjárás megviccelte a síelőket is, így az előttünk álló hétvégére tolódott a hazánkban igazán különleges esemény. Az idei tél kétszer is jelentős meleghullámot hozott, azonban az elmúlt napok hidegebb időjárása lehetővé tette a meglévő hóréteg növelést, illetve újabb jelentősebb hómennyiség legyártását – részletezte Erbeszkorn Tamás.

A szóvivő azt is elmondta, hogy Mátraszentistvánban napközben is várják a sísport szerelmeseit, azonban a nyitvatartás meghosszabbításával az éjszakába nyúlóan is lehet élvezni a tél örömeit. A sípark szombaton 21 óráig üzemel. A Hóhatár Hütte is hosszabbított nyitva tartással várja a vendégeket. A meteorológiai előrejelzés szerint az időjárás várhatóan optimális lesz az eseményhez, tette hozzá Erbeszkorn Tamás.