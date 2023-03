Szombaton rendezte meg a Kékes Turista Egyesület a XVIII. Mátrahegy Teljesítménytúrát. A résztvevők a gyöngyössolymosi müvelődési háztól rajtolva és oda célba érve négy, különböző hosszúságú és nehézségű táv közül választhattak. A csúcskategóriás táv 42,45 kilométeres volt 1749 méter szintemelkedéssel a Gyöngyössolymos - Csepegő-forrás - Köves-bérc - Galyatető - Parádsasvár - Klarissza-csevice - Pisztrángos-tó - Kékes - Vályus-kút - Mátrafüred - Haluskás - Gyöngyössolymos útvonalon. A programban szerepelt a 28,68 kilométeres táv 1062 méter szintemelkedéssel, lehetett indulni 21,02 kilométeren 633 méter szintkülönbséggel nehezítve. A legrövidebb útvonal 11,32 kilométer volt, itt a szintemelkedés 265 métert tett ki.

Szőke György szervező portálunk érdeklődésére elmondta, hogy több mint hatszázan neveztek az eseményre: a nem hivatalos összesítés szerint 42,45 kilométeren, 139-en, a 28,68 kilométeren 110-en, 21,02 kilométeren 185-en, 11,32 kilométeren pedig 184-en neveztek. A szervező kiemelte, hogy a teljesítménytúra nem verseny volt.

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– Mindenki, aki a megadott útvonalleírás alapján végigjárta a túrát, és szintidőn belül jelentkezett a célban, sikeres teljesítőnek számított. A teljesítést akkor tudtuk elfogadni, ha az adott távhoz tartozó összes ellenőrző pont pecsétje szerepelt az igazolófüzetben. A túra teljesítői a gratuláción túl kitűzőt is kaptak. A túrázókat több ellenőrző ponton, illetve a célban harapni- és innivalóval vártuk. Aki elfáradt útközben, a pontőreinktől biztatást is kapott a folytatáshoz. Ha valaki úgy döntött, hogy feladja a túrát, a pontőröktől segítséget kérhetett a visszajutáshoz. Azon túl, hogy arra kértük a túra résztvevőit, a megadott útvonalon haladjanak, és vigyázzanak mind magukra, mind túratársaikra, felhívtuk a figyelmet arra is, hogy indokolatlanul senki ne tegyen kárt a növény- és állatvilágban. Kértük, hogy lakott területen belül haladva ne hangoskodjanak a résztvevők, az esetleges hulladékokat pedig az ellenőrző pontokra kihelyezett szemétgyűjtő zsákokban helyezzék el. Frissítőt mindenki csak a magával hozott pohárba kapott – erről tájékoztattuk előre a túrázókat –, hogy ezzel is csökkentsük a műanyag hulladék mennyiségét. Arra is felhívtuk a figyelmet, hogy a túra befejeztével mindenki tartson tüzetes kullancsvizsgálatot magán – részletezte Szőke György.

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Kiegészítő programként a nap során mintegy 6 kilométeres helyismereti túrára is sor került - Asztalos Miklós gyöngyössolymosi polgármester várta az érdeklődőket, hogy bemutassa nekik Gyöngyössolymos és környéke természeti látnivalóit.

Forrás: Czímer Tamás