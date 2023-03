Válaszukban azt írták, hogy a központ minden dolgozója a munkaszerződésének megfelelő munkakörben és az abban meghatározott munkaidőrendben, és a munkaköri leírásának megfelelően dolgozott, és dolgozik. Dolgozóink a felettesük által meghatározott feladatokat végezték, és végzik el.

Intézményünknél a szakmai munkánkat és a kapott állami támogatások felhasználását rendszeresen - általában évente - ellenőrzik a Magyar Államkincstár és a Működési engedélyünket kiállító hatóságok. Soha semmilyen kirívó szakmai, elszámolási hiányosságot nem állapítottak meg. A tavasz folyamán egyébként belső ellenőrzést is végeznek az intézményben.

Arra a kérdésre, hogy mit szólnak ahhoz, hogy az évekig jól működő társulásból két település kilépett arra hivatkozva, hogy jelentősen emelkedtek a szolgáltatás árai, a következő választ kaptuk:

- Az önkormányzati törvény kötelezően ellátandó feladatokat ró az önkormányzatokra, melyek mellé önként vállalt feladatokat is társíthat. Amennyiben a helyhatóságok ezeket a feladatokat társulásban látják el, egyrészt jóval magasabb összegű normatív támogatásokhoz juthatnak, másrészt lényegesen hatékonyabb munkavégzést és szervezést tudunk elérni. Az Aranykapu Humán Szolgáltató Központ ezért jött létre, és 1998. óta jól látja el feladatát. Ugyanakkor az önkormányzatoknak lehetőségük van arra, hogy ezeket a feladatokat más társulásban, vagy önállóan lássák el. Amennyiben valamelyik település vezetői így döntenek, azt mi tudomásul vesszük, megköszönjük az eddigi együttműködést, és a többi önkormányzat számára továbbra is biztosítjuk a szolgáltatásokat. 2023-ban nem a szolgáltatás ára emelkedett meg lényegesen, hanem az önkormányzatok társuláshoz való hozzájárulása. Ennek oka, hogy az állam által a garantált bérminimum kiegészítése címén adandó támogatás összege még hivatalosan nem ismert, és így nem építhető be a költségvetésbe. Ezért májusban új költségvetést fogadnak el a fenntartók, és várhatóan a támogatás eredményeképpen jóval kevesebb hozzájárulást kell majd fizetni az utóbbi évekhez viszonyítva.

– Jelenleg a házi segítségnyújtásban 168 ellátottat gondozunk 17 településen, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást pedig 103 személy igényelte, 19 településen. Támogató szolgáltatásunk 38 fogyatékkal élő személlyel kötött megállapodást szállítás és személyi segítés feladatokra, továbbá 17 időskorú személlyel van szállításra megállapodásunk. A család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében 2119 személyről gondoskodunk a térség 13 településén– tették hozzá.

A család- és gyermekjóléti központban közel 360 ellátott vette igénybe szolgáltatásukat, 20 településen pedig gyermekvédelmi feladatokat is elláttnak.

