A húsvéti díszítést végzők között szorgoskodott mások mellett a nyugdíjas egyesület elnöke, Tuza Józsefné, aki portálunknak elmondta: évtizedre visszanyúló hagyománya van annak, hogy a nyugdíjasok – az utóbbi években az óvodásokkal közösen – feldíszítik a korábban még igencsak aprócska, de mára alaposan megnövekedett két fát a kultúrház előtt.

Tuzáné azt is elárulta, hogy a kapcsolatukat tovább bővítették az ovisokkal, amikor is tavaly karácsonykor segítettek díszbe öltöztetni a kisdedóvó élő karácsonyfáját. Ezt a fát időközben kiültették már ide a parkba, a két "tojásfa" közé, s a következő karácsonyi ünnepre azt is szabadtéren díszítik majd fel.