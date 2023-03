A faluban a KULTUSZ Egyesület idén is tojásfadíszítésre hívja a sarudiakat. Az általatok készített vagy vásárolt tojásokat idén is a közösségi ház udvarán lévő fákra akaszthatják fel, március 26-a és április 10-e között. Tavaly közel ötszáz tojás és egyéb dísz lepte el Sarud második tojásfáját. Az óvódások és iskolások idén is csatlakoznak majd. Vasárnap a KULTUSZ Egyesület díszít.